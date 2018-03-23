Британский ученый ищет средневековые чудеса по древнему манускрипту. И находит

Эндрю Эванс использует тексты 1000-летней давности, чтобы изучать чудеса Британии и искать загадочных существ.

Книга «Чудеса Британии» была написана монахом между IX и XII веками, в ней содержится описание 26 фантастических существ и различных чудесных мест. Профессор географии использовал эти тексты в своих поисках. Некоторые из описанных мест сейчас выглядят вполне обычными, но тысячу лет назад вызывали восхищение. Например, Костяной колодец в XIX веке был известен тем, что там часто находили кости птиц и рыб, так же он описывался и в книге монаха. Сейчас это просто сырой тоннель, пишет moya-planeta.ru

Еще одна находка Эванса — это омут Линн Лиуан, предположительно на реке Северн. Он изучил весь берег реки, но не нашел ничего удивительного. Но в 2006 году ему удалось найти предположительное место расположения омута около деревни Карвент, он был осушен в семидесятых годах и сейчас представляет собой пастбище. Daily Mail приводит слова ученого-энтузиаста: «Когда я начал изучать раннюю уэльскую поэзию, я был удивлен, насколько значительная часть нашего наследия исключена из школьной программы».

Стоит заметить, что в Британии много и современных чудес: недавно там была найдена могила викингов, древняя коллекция кельтских украшений и даже замок короля Артура.