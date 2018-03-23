Эндрю Эванс использует тексты 1000-летней давности, чтобы изучать чудеса Британии и искать загадочных существ.
Книга «Чудеса Британии» была написана монахом между IX и XII веками, в ней содержится описание 26 фантастических существ и различных чудесных мест. Профессор географии использовал эти тексты в своих поисках. Некоторые из описанных мест сейчас выглядят вполне обычными, но тысячу лет назад вызывали восхищение. Например, Костяной колодец в XIX веке был известен тем, что там часто находили кости птиц и рыб, так же он описывался и в книге монаха. Сейчас это просто сырой тоннель, пишет moya-planeta.ru
Еще одна находка Эванса — это омут Линн Лиуан, предположительно на реке Северн. Он изучил весь берег реки, но не нашел ничего удивительного. Но в 2006 году ему удалось найти предположительное место расположения омута около деревни Карвент, он был осушен в семидесятых годах и сейчас представляет собой пастбище. Daily Mail приводит слова ученого-энтузиаста: «Когда я начал изучать раннюю уэльскую поэзию, я был удивлен, насколько значительная часть нашего наследия исключена из школьной программы».
Стоит заметить, что в Британии много и современных чудес: недавно там была найдена могила викингов, древняя коллекция кельтских украшений и даже замок короля Артура.
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ОВЕН
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Сегодня вы будете душой компании. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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День будет напряженным с самого утра. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
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Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ЛЕВ
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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Русская служба ВВС