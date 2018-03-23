Сильвия Раду опротестовала решение о восстановлении Игоря Гамрецкого в должности: Уголовникам нечего делать в мэрии

Временно исполняющая обязанности генпримара Сильвия Раду опротестовала решение Кишиневского суда, в соответствии с которым Игорь Гамрецкий был восстановлен на посту главы Управления общественного транспорта. Градоначальница заявила по этому поводу, что, пока она возглавляет столичную мэрию, уголовникам там нечего делать.

«Сегодня я опротестовала судебное решение о восстановлении господина Гамрецкого на работе. Я не хочу, чтобы в кишиневской мэрии трудились государственные служащие, которые были осуждены. Это неправильно с моральной точки зрения. Было доказано, что господин Гамрецкий - преступник. Поэтому я считаю, что должна сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать возвращению этого человека в мэрию. Я подала апелляцию, и надеюсь, что вышестоящая инстанция будет на нашей стороне. У меня также есть бесплатный совет для господина Гамрецкого: Ищите работу в другом месте. Пока я мэр, пусть даже временный, в мэрии нет места для уголовников», - написала Сильвия Раду на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что Игорь Гамрецкий был приговорен к трем годам с отсрочкой по делу о платных парковках за извлечение выгоды из влияния. Между тем, кишиневский суд вчера восстановил его в ранее занимаемой должности. Поэтому же делу в качестве обвиняемого проходит и бывший мэр столицы Дорин Киртоакэ.