Цирки Швейцарии могут остаться без диких зверей

Швейцарские Ассоциации защиты животных представили в Федеральный совет, который выполняет функцию главы государства, петицию о запрете использования в цирках Конфедерации диких животных.

Петицию под названием "Нет использованию диких животных в цирках" уже подписали 70 676 швейцарцев, передает newsru.com.

Требующие запрета общественные организации и фонды "За животных", "Животные и закон" и "Четыре лапы" указывают правительству на необходимость "серьезно отнестись к научно обоснованным опасениям по поводу содержания диких животных в цирках" и "наложить долгожданный запрет". Они призвали составить конкретный список запрещенных животных, в который вошли бы все представители дикой фауны.

Защитники животных отметили, что цирки могут привлекать зрителей и без зверей, и привели в пример опыт Cirque du Soleil.

На пресс-конференции в Цюрихе авторы петиции отметили, что дикие животные не могут жить в клетках, им вредны частые переезды и близость людей, они разлучены с природой ради единственной цели - развлекать человека, пишет швейцарская "Наша газета". К тому же в Швейцарии законы позволяют циркам содержать животных в худших условиях, чем в зоопарках.

Со своей стороны, директор Cirque Royal Оливер Скрейниг обвинил авторов петиции в "животном расизме". По его словам, делить животных на домашних и диких - чистый расизм, к тому же животные являются частью цирковой семьи и к ним относятся соответствующим образом.

Как напоминает издание, на сегодня более 20 стран мира уже запретили использование диких животных в цирках, в том числе Австрия, Бельгия, Боливия, Болгария, Греция, Дания, Италия, Перу, Сингапур, Словения, Финляндия, Хорватия, Швеция. Однако даже в этих странах допускаются исключения: к примеру, в Дании можно использовать для представлений азиатских слонов, верблюдов и лам, а в Сингапуре и Финляндии - морских львов.