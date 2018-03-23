Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без альтернативы внесения залога депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко.
"Взять Савченко под стражу в зале суда. Срок действия определения о содержании под стражей Савченко установить на 59 дней, до 20 мая", — сказал судья по делу Евгений Сидоров в пятницу на заседании.
Защита подозреваемой намерена обжаловать арест. Адвокат депутата Виктор Чевгуз отметил, что судебное решение "не соответствует ни материалам дела ни объективной действительности".
"Никакого преступления не было, и доказательства свидетельствуют об этом. Мое дело является политически мотивированным", — сказала Савченко, когда суд дал ей слово ответить на предъявленные ей обвинения. Также депутат объявила головку.
Помимо этого, Савченко выразила мнение, согласно которому была нужна украинским властям только как "эмблема" во время ее освобождения из российской тюрьмы, а теперь стала невыгодна.
Савченко задержали накануне в здании Верховной Рады, после лишения депутатской неприкосновенности. По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники намеревались совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов, передает РИА Новости.
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Русская служба ВВС