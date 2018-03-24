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Военнослужащие и полицейские помогли водителям, застрявшим на дорогах: из сугробов были вызволены 42 машины
12:03, 24 Mar 2018
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По просьбе премьер-министра Павла Филипа министр обороны Еуджен Стурза приказал руководству Национальной армии мобилизовать военнослужащих и спецтехнику на борьбу с последствиями снегопада, в том числе для участия в работах по расчистке снега и разблокированию национальных дорог.

Так, более 80 военнослужащих из пяти военных частей оказали помощь водителям, застрявшим на дорогах. Всего, из сугробов на дорогах, ведущих в Бельцы, Леушены и Оргеев, были вызволены 42 автомобиля, сообщает publika.md.

Военнослужащие Негрештского батальона работали на трассе Кишинев - Бельцы. Туда направился и министр обороны Еуджен Стурза.

«Используем имеющуюся у военных технику, в том числе на юге страны, в Каушанах. Техника работает для разблокирования дороги в сторону Вадул-луй-Водэ, на одиннадцатом километре при въезде в Кишинев. На помощь людям мобилизованы все силы Национальной армии», - заявил Еуджен Стурза.

Самым сложным оказался участок дороги у села Греблешты Страшенского района. Там в снегу застряли 19 фур и один бензовоз.

Тяжелая ночь выдалась и у патрульных инспекторов. «Мы помогли водителям грузовиков, помогли им вместе с коллегами из Национальной армии», - заявил инспектор Национального инспектората по патрулированию Александру Соломка.

Необходимые инструкции спасатели и полицейские получили от министра внутренних дел Александру Жиздана.

«Некоторые попадают в кризисные ситуации, у них не работает телефон, заканчивается бензин или по другой причине они не могут с нами связаться, поэтому впервые все наши подразделения: карабинеры, полицейские, спасатели и пожарные, будут организованно патрулировать сегодня все трассы страны», - сказал Александр Жиздан.

О мобилизации на юге и в центре страны сообщил вчера премьер Павел Филип на заседании правительственной кризисной ячейки.




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