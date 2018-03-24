В России подорвали 230-метровую телебашню

В центре российского Екатеринбурга снесли самое высокое здание в городе - недостроенную 230-метровую телебашню, строительство которой остановили в начале 1990-х.

Жители города проводили митинги с требованием референдума для выяснения позиции горожан, а также обращались к президенту и правительству. Это не повлияло на решение местных властей - башню снесли и на ее месте построят ледовую арену.

Произошло два взрыва - второй был сразу же после первого. Упала верхняя часть башни, оставшийся кусок высотой около 30 метров будут разбирать вручную, передает korrespondent.net.

За два часа до запланированного сноса территорию окружили, а жителей близлежащих домов попросили покинуть здания. По информации властей, никто не пострадал.