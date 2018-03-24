Теракт во Франции: задержан второй подозреваемый

Во Франции задержан несовершеннолетний друг устроившего теракт, за преступный сговор с террористом, сообщает радио FranceInfo.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу, 23 марта. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира. После этого он отобрал его транспорт и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма злоумышленник был убит, напоминает korrespondent.net.