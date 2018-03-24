Во всем мире пройдет Час Земли

Сегодня по всему миру пройдет международная экологическая акция Час Земли.

Акцию инициирует Всемирный фонд природы. Людей по всей планете призывают на час выключить свет и все электроприборы. Главная цель – привлечь внимание к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумного потребления электроэнергии и других ресурсов.

Стартует акция в 20.30 по местному времени.