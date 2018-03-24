В Мексике в авто нашли тела восьми человек со следами пыток

В мексиканском штате Мичоакан полицейские обнаружили в кузове автомобиля расчлененные тела восьми человек. Об этом сообщает издание Jornada со ссылкой на местных властей.

Человеческие останки были сложены в ящик и помещены в белый фургон в поселке Эль-Мансанильяль. На них видны следы от пуль и пыток.

Предполагается, что все жертвы - мужчины. Их смерть связывают с разборками наркоторговцев, которые промышляют в регионе, поскольку бока машины были расписаны так называемыми наркопосланиями, обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.

Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки - Семья из Мичоакана и картель Рыцари ордена тамплиеров, которые в начале 2011 года отделились от Семьи. Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели Лос-Сетас и Халиско-Новое поколение, отмечает korrespondent.net.