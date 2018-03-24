Не забудьте перевести стрелки: ночью Молдова перейдет на летнее время

25 марта Молдова переходит на летнее время. Стрелки часов переводят на час вперёд. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Павел Филип.

Ранее власти заявили, что в будущем наша страна может отказаться от этой практики, поскольку Европейский совет намерен внести поправки в Директиву о летнем времени. С такой просьбой к евродепутам обратились жители Финляндии. Они утверждают, что перевод стрелок негативно сказывается на здоровье граждан.

Директиву о летнем времени приняли в 2001 году. Согласно ей, стрелки часов переводят дважды в год, в последнее воскресенье октября и марта. Сейчас эта практика действует более чем в ста странах. Молдова впервые перешла на летнее время в 1981 году.