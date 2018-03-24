Автотранспорт лидирует в объеме грузоперевозок

Объём грузоперевозок за первые два месяца этого года достиг почти двух миллионов тонн. Это на 40% больше, чем годом ранее.

В основном, перевозчики использовали автотранспорт. Объём этих перевозок вырос на 42% и превысил один миллион тонн. По железной дороге переправили 810 тысяч тонн товаров, ещё 11 тысяч тонн - посредством морских судов. По воздуху перевезли 200 тонн товаров.

Объём перевозок пассажиров снизился. По данным статистики, большинство путешественников по-прежнему выбирают автотранспорт. Пассажиропоток в этой области превысил 15 млн человек. Этот показатель в области авиаперелётов достиг почти 186 тысяч, а в железнодорожном секторе - примерно 140 тысяч.