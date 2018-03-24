На автостоянке в Приэльбрусье откопали все 15 автомобилей, оказавшихся под снегом после схода лавины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
По данным РИА Новости, сегодня утром в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, под лавиной оказались около 15 автомобилей, находившихся на стоянке. Движение по автодороге Прохладный — Азау не перекрывалось. К полудню были откопаны шесть машин.
"По состоянию на 15.00 24.03.2018 все 15 автомобилей откопаны, работы по расчистке автостоянки завершены. Инфраструктура на поляне "Азау" не нарушена, дороги не закрыты, все объекты функционируют в штатном режиме", — говорится в сообщении.
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Русская служба ВВС