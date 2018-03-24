Более сотни пассажиров в пятницу, 23 марта, застряли в аэропорту немецкого Штутгарта из-за пьяного пилота. Рейс, которым должны были лететь пассажиры, отменили, а следующий самолет ожидается не раньше понедельника, сообщает dpa.
В гостинице пришлось разместить 106 пассажиров рейса Штутгарт – Лиссабон. Ответ компании Air Portugal на твит одного из пассажиров свидетельствует, что клиентам придется ждать вылета до понедельника.
"На данный момент рейс со свободными местами доступен самое быстрое - в понедельник", - ответили в авиакомпании клиенту, который жаловался на долгое ожидание рейса.
Сообщается, что алкогольное опьянение второго пилота обнаружил работник аэропорта, который сообщил об этом в полицию аэропорта и органы власти.
После этого вылет самолета из Штутгарта в Лиссабон остановили. 40-летнего пилота арестовали и установили залог в размере 10 тысяч евро. Его также попросили сдать летную лицензию, передает korrespondent.net.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
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Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
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Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба ВВС