В Британии умер автор серии книг "Дети лампы"

В Великобритании умер писатель Филип Керр известный в Европе и Америке как автор детективов. Под псевдонимом Ф. Б. Керр он также создал серию детских книг - Дети лампы.

Керр умер на 63-м году жизни. О смерти писателя вечером 23 марта, сообщила в Twitter его жена Джейн Тинн.

Филип Керр начал литературную карьеру в 1989 году. Помимо книг для детей писатель также публиковал произведения в жанре исторического приключенческого романа. Наиболее известным стал цикл о детективе Бернхарде Гюнтере, работающем в Чехословакии в период нацистской оккупации.

Свой первый роман Мартовские фиалки Керр написал в 1989 году, с того времени из-под его пера вышло более двадцати произведений, из которых 11 романов, передает korrespondent.net.