У берегов Мексики в двух лодках нашли почти тонну кокаина и мертвое тело

Силы ВМФ Мексики перехватили у берегов страны в районе порта Акапулько две лодки, в которых находилось более 900 килограммов кокаина.

По сообщению ведомства, также задержаны находившиеся в лодках 14 человек, среди которых были мексиканцы и граждане Эквадора и Колумбии, обеспечивавшие перевозку запрещенного груза.

Также в одной из лодок было найдено тело мертвого человека, вероятно, гражданина Мексики, передает РИА Новости.