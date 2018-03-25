Сотни тысяч американцев вышли на марши за контроль над оружием

Сотни тысяч американцев вышли на митинги по всей стране, выступая за ужесточение контроля за оборотом оружия в США.

Акция March For Our Lives ("Марш за наши жизни") выросла из движения, призывавшего к законодательным изменениям после того, как 17 человек погибли в результате вооруженного нападения в средней школе во Флориде в прошлом месяце.

В пятницу Белый дом заявил, что запретит скользящие приклады - приспособления, позволяющие увеличить скорострельность полуавтоматического оружия почти до уровня автомата. Однако многие активисты призывают к более масштабным реформам, передает ВВС.

Основная акция прошла в Вашингтоне, еще более 800 акций состоялись или запланированы не только в США, но и в других странах, в том числе Великобритании.

На крупнейшие акции вышли сотни тысяч человек. В Нью-Йорке к протесту присоединился бывший участник рок-группы "Битлз" Пол Маккартни.

На волне общественного возмущения после массового убийства в школе в Паркленде 14 февраля протестующие надеются убедить американских политиков наконец принять решительные меры, в том числе запретить продажу боевого оружия. Впрочем, далеко не все американцы разделяют эту позицию. Право носить оружие гарантировано второй поправкой к американской конституции, а Национальная стрелковая ассоциация (NRA) по-прежнему имеет огромное влияние.

Согласно данным недавнего опроса, около 69% американцев считают, что законы о владении оружием должны быть ужесточены, в октябре 2016 года так считал только 61% опрошенных.