Четверо детей погибли при пожаре в ТЦ в Кемерово

По меньшей мере четверо детей погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте происшествия. По данным СМИ, возгорание произошло в одном из залов кинотеатра.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает о четырех погибших и семи пострадавших. Площадь пожара, по данным агентства, составляет около 500 квадратных метров. Сообщается, что горит весь этаж торгового центра.

О причине возгорания пока неизвестно.

"Поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерово. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, оперативная группа ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области", - говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время людей эвакуируют из здания. По данным Интерфакс, из торгового центра, расположенного в центре города, выведены около 250 человек.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местное управление МВД, полицейские оцепили здание и эвакуируют припаркованные на стоянке автомобили. Вокруг места пожара перекрыто движение.

Пожар пока не потушен, ему присвоен второй, повышенный, номер сложности, сообщает ВВС.