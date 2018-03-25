Польша и Венгрия создадут институт дружбы

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании Института польско-венгерской дружбы имени Вацлава Фельчака, сообщает "Польское радио".

"Учреждение будет служить укреплению польско-венгерского сотрудничества", - подчеркнул польский лидер.

"Я глубоко верю, что это учреждение будет способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, между нашими народами. Речь идет о научном, общественном и культурном сотрудничестве", - добавил президент Польши.

Институт польско-венгерской дружбы будет расположен в Варшаве, но также будут функционировать местные отделения, передает korrespondent.net.

Вацлав Фельчак, именем которого назовут институт, во время Второй мировой войны был представителем польского правительства в изгнании. В 80-х годах он участвовал в создании венгерской демократической оппозиции, в том числе и правящей ныне в Венгрии партии Фидес в 1988 году.