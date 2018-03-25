Молдавский заповедник в опасности из-за вредителей

Научный природный заповедник "Плаюл Фагулуй" находится на грани исчезновения. Деревья уничтожают вредители. Последний раз химическую обработку леса проводили в 2015 году. Однако тогда охраняемую зону не тронули.

В холодный период вредители прячутся под корой деревьев или в земле. С потеплением они начинают уничтожать почки, а затем и листья. Повреждено почти 95% ясеней.



"Деревья ослабли, в стволах полно вредителей. Можно сказать, что лес почти уничтожен", - рассказывает инженер Петр Коркинэ.



"Раньше вырубали по 200-300 кубометров, сейчас почти 10 тысяч. Нужно убирать эти деревья, чтобы предотвратить распространение вредителей", - отметил сотрудник заповедника Антон Гэлушка.



Недавно правительство одобрило законопроект, позволяющий использовать при обработке леса пестициды, в том числе в охраняемой зоне.



"В ближайшие три года вредители захватят всю территорию, где посажены ясени. Необходима химическая обработка с воздуха всей территории", - заявил министр сельского хозяйства и регионразвития Ливиу Волконович.



На обработку пяти тысяч гектаров леса потребуется почти два с половиной миллиона леев.