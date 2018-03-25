О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В столице проходит акция сторонников объединения Молдовы и Румынии
// фото: publika.md/
14:17, 25 Mar 2018
просмотров 222 | комментариев 0

Унионисты организовали в Кишиневе акцию, посвященную 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году. Движение транспорта в центре столицы частично перекрыто.

Организатором выступил "Альянс столетия", объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии. Также в акции принимают участие и представители правых партий — Национал-либеральной партии, Партии национального единства, Либерально-демократической партии, Либеральной партии и партии "Действие и солидарность".

В Генеральном инспекторате полиции сообщили, что сотрудники правоохранительных органов обеспечат общественный порядок.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День в целом благоприятен. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет отмечен высокой активностью. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Многие получат премии или гонорары. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для деловых начинаний. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Выгодно продавать валюту.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Как узнать, что о вас известно "Фейсбуку"
журналисты,
Русская служба ВВС
Loading...