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На день рождения британской королевы может прийти любой желающий
// фото: AP Photo / Ben Stansall/Pool
14:23, 25 Mar 2018
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Билеты на праздничный концерт, организованный BBC в честь 92 дня рождения королевы Елизаветы II, находятся в свободной продаже. Стоимость билетов начинается с 32 долларов.

21 апреля концерт при участии Стинга, Шегги, которые выпускают совместный альбом, Кайли Миноуг, Крейга Дэвида, сэра Тома Джонса и Ladysmith Black Mambazo из ЮАР пройдет в Royal Albert Hall в Лондоне.

Пока не известно, кто из королевской семьи помимо Елизаветы II планирует присутствовать на мероприятии, отмечает РИА Новости.




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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет отмечен высокой активностью. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вы сможете сделать много намеченных дел.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Выгодно покупать валюту.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Уделите больше внимания любимому человеку.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

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    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Многие получат премии или гонорары. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вечер лучше провести в кругу семьи.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для деловых начинаний. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

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