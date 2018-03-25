В США пожарные-добровольцы погибли в ДТП по дороге на вызов

Грузовик с пожарными-добровольцами в штате Западная Виргиния, выехавший на вызов, сам попал в аварию, которая унесла жизни двух человек, пишет местная газета West Virginia Metro News.

Пожарные, которые в США также исполняют функции спасателей, выехали по сигналу о ДТП, в котором погибли три человека. Однако по дороге их машина врезалась в скальную стену.

В автомобиле находилось пять пожарных, двое из них погибли. Еще трое добровольцев получили тяжелые ранения и были госпитализированы, передает РИА Новости.