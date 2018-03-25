В Бельцах появилось объявление:«Осторожно, в городе нет асфальта!»

В Бельцах вместе со снегом, кажется, тает и асфальт. На въезде в город даже появилось объявление: «Осторожно, в городе нет асфальта!»

Из-за разбитых дорог страдают водители, которым все время приходится чинить машины. Поскольку власти города говорят, что денег на ремонт у них нет, правительство решило профинансировать ремонт бульвара М. Еминеску.

Он пройдет в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы», - которая предусматривает, что будут отремонтированы 1200 километров национальных дорог, пишет kp.md

Программа была анонсирована лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком. На ее реализацию нужно 1,6 миллиардов леев. Деньги будут выделены из Дорожного фонда и госбюджета.