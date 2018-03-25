В Бельцах вместе со снегом, кажется, тает и асфальт. На въезде в город даже появилось объявление: «Осторожно, в городе нет асфальта!»
Из-за разбитых дорог страдают водители, которым все время приходится чинить машины. Поскольку власти города говорят, что денег на ремонт у них нет, правительство решило профинансировать ремонт бульвара М. Еминеску.
Он пройдет в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы», - которая предусматривает, что будут отремонтированы 1200 километров национальных дорог, пишет kp.md
Программа была анонсирована лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком. На ее реализацию нужно 1,6 миллиардов леев. Деньги будут выделены из Дорожного фонда и госбюджета.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Выгодно покупать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Многие получат премии или гонорары. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба ВВС