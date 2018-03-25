Пять человек погибли, 30 пострадали в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Среди жертв ЧП три женщины, один ребенок и один мужчина.
Представитель областного МВД рассказал РИА Новости, что ведомство получило сигнал о пропаже 16 человек, из них троих детей нашли живыми.
По информации МЧС, очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов, детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, его удалось частично локализовать. На площади 500 квадратных метров обрушилась кровля.
СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил максимально оперативно разобраться в причинах произошедшего и оценить действия лиц, ответственных за безопасность торгового комплекса.
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Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ЛЕВ
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба ВВС