Число погибших при пожаре в Кемерово выросло до пяти

Пять человек погибли, 30 пострадали в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Среди жертв ЧП три женщины, один ребенок и один мужчина.

Представитель областного МВД рассказал РИА Новости, что ведомство получило сигнал о пропаже 16 человек, из них троих детей нашли живыми.

По информации МЧС, очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов, детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, его удалось частично локализовать. На площади 500 квадратных метров обрушилась кровля.

К тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники. На месте находится мобильная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе. К вылету из Красноярска в Кемерово готовы вертолёт Ми-8 и транспортный самолёт Ил-76.

СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил максимально оперативно разобраться в причинах произошедшего и оценить действия лиц, ответственных за безопасность торгового комплекса.