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Из Австралии в Британию за 17 часов - первый беспосадочный перелет
// фото: EPA
20:32, 25 Mar 2018
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Самолет, совершивший первый беспосадочный рейс между Австралией и Британией, успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

Лайнер авиакомпании Qantas Airlines преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов. Авиакомпания использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует вдвое меньше топлива, чем Boeing 747.

Перелет - часть амбициозного плана Qantas ввести сверхдлинные рейсы в свое расписание. Глава Qantas Алан Джойс назвал новый рейс переломным.

Выступая перед первым полетом, он напомнил, что самые первые рейсы Qantas между Австралией и Британией - их называли kangaroo route ("путь кенгуру") - занимали четыре дня и включали в себя семь остановок.

Власти Западной Австралии также надеются на увеличение туристического потока благодаря новому прямому рейсу.

Самолет с 200 пассажирами и 16 членами команды на борту вылетел из Перта в 18:49 по местному времени в субботу. Чтобы сделать столь длинный перелет более комфортным, в самолете обеспечивается улучшенное качество воздуха и низкий уровень шума в кабине. 

Некоторые из пассажиров согласились поделиться данными о своем сне и самочувствии во время перелета с исследователями из Университета Сиднея. На них надели специальные устройства, которые, среди прочего, фиксировали их психологическое состояние, особенности питания и уровень насыщения организма водой, передает ВВС.

Премьер штата Западная Австралия Марк Макгоуэн написал в "Твиттере" после приземления самолета в Лондоне: "Новая эра путешествий и возможностей для экономики Западной Австралии официально началась".




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