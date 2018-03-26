Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 37, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
"По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек", — сказал собеседник агентства РИА Новости. Подтвердили эту информацию в Следственном комитете России. Разбор завалов продолжается.
За медицинской помощью в результате пожара обратились более 40 человек, большинство из них остаются в больницах. Также СМИ сообщают о почти 70 пропавших без вести, в том числе 40 детей.
Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ. Там расположены несколько кинозалов, детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк.
Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог в батутной комнате.
"Очаг - батутная комната... Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка, это предварительная версия, вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох", - рассказал первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.
Следствие проверяет все возможные версии причин пожара, отметили в Следственном комитете РФ.
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Русская служба ВВС