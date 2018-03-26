Пожар в Кемерово: в торговом центре погибли как минимум 37 человек, среди пропавших десятки детей

Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 37, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

"По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек", — сказал собеседник агентства РИА Новости. Подтвердили эту информацию в Следственном комитете России. Разбор завалов продолжается.

За медицинской помощью в результате пожара обратились более 40 человек, большинство из них остаются в больницах. Также СМИ сообщают о почти 70 пропавших без вести, в том числе 40 детей.



Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ. Там расположены несколько кинозалов, детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк.



Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог в батутной комнате.

"Очаг - батутная комната... Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка, это предварительная версия, вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох", - рассказал первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.



Следствие проверяет все возможные версии причин пожара, отметили в Следственном комитете РФ.