Число жертв пожара в Кемерове возросло до 53: среди погибших - дети, приехавшие отмечать каникулы

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 53 человек.

По делу о пожаре в Кемерово задержали четырех человек, передает РИА Новости, в том числе руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Петренко заявила, что в рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.

Несколько погибших детей приехали в Кемерово с учительницей праздновать начало весенних каникул, сообщили в школе №1 поселка Трещевский Кемеровской области.

"Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С ними была учительница и несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами об этом узнали только что", — сказал собеседник агентства. В школе добавили, что пока не знают ничего о судьбе родителей и педагога.

"По информации на сегодняшнее утро, десять человек остаются в стационарах медицинских организаций области, в том числе двое детей. Один ребенок в стабильно тяжелом состоянии, один взрослый — тяжелое с положительной динамикой. Остальные — средней тяжести", сообщили в региональном департаменте здравоохранения.