Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету над Эр-Риядом‍

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили ракету в районе города Эр-Рияд, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда "раньше, чем она приземлилась". "Аль-Арабия" публикует кадры запуска противоракет комплекса "Пэтриот".

Позднее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена. Все они, как утверждается, были уничтожены.

По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По информации "Аль-Арабии", предположительно, один человек погиб, передает РИА Новости.



Ранее йеменские повстанцы-хуситы неоднократно запускали ракеты в сторону Саудовской Аравии.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.





