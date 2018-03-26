Военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили ракету в районе города Эр-Рияд, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
По данным телеканала, ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда "раньше, чем она приземлилась". "Аль-Арабия" публикует кадры запуска противоракет комплекса "Пэтриот".
Позднее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена. Все они, как утверждается, были уничтожены.
По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По информации "Аль-Арабии", предположительно, один человек погиб, передает РИА Новости.
Ранее йеменские повстанцы-хуситы неоднократно запускали ракеты в сторону Саудовской Аравии.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Комментарии
- Число жертв пожара в Кемерове возросло до 53: среди погибших - дети, приехавшие отмечать каникулы
- Пожар в Кемерово: в торговом центре погибли как минимум 37 человек
- Из Австралии в Британию за 17 часов - первый беспосадочный перелет
- Число погибших при пожаре в Кемерово выросло до пяти
- В Пакистане неизвестные кинули гранату в толпу на фестивале
- На день рождения британской королевы может прийти любой желающий
- Польша и Венгрия создадут институт дружбы
- Четверо детей погибли при пожаре в ТЦ в Кемерово
- Сотни тысяч американцев вышли на марши за контроль над оружием
- Во Франции в магазине, где захватили заложников, нашли взрывные устройства
- Николай Негру о планах Майи Санду поддержать Андрея Нэстасе: "Она предлагает “политического” кандидата, демагога"
- Желающие могут заявки на ипотечные кредиты по программе "Prima Casă"
- Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку
- На митинге унионистов задержали 21 человека
- Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету над Эр-Риядом
- В столице проходит акция сторонников объединения Молдовы и Румынии
- Пожар в Кемерово: в торговом центре погибли как минимум 37 человек
- В Бельцах появилось объявление:"Осторожно, в городе нет асфальта!"
- В США пожарные-добровольцы погибли в ДТП по дороге на вызов
- Из Австралии в Британию за 17 часов - первый беспосадочный перелет
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба ВВС