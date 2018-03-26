На митинге унионистов задержали 21 человека

21 человек задержан накануне во время массовой акции, организованной в столице в память о великом объединении. 16 из них несовершеннолетние. Открыто дело о хулиганстве.

"В группу входил 21 юноша. Они были одеты в спортивные костюмы и при себе имели рюкзаки. На лицах были маски, а на руках специальные перчатки. Все они направлялись к участникам митинга. Полиция отреагировала немедленно, все изолированы. В рюкзаках были обнаружены бейсбольные биты и другие запрещенные предметы", - сказал замглавы ГИП Георге Кавкалюк.



На акцию по случаю столетия объединения Бессарабии и Румынии собрались, по информации полиции, семь тысяч человек. Марш и митинг прошли мирно.