О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку
// фото: РИА Новости / Александр Кряжев
08:43, 26 Mar 2018
просмотров 249 | комментариев 0

Телеканал НТВ опубликовал видео, в котором, предположительно, посетители ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пытаются спастись из горящего здания.

На кадрах видно, как несколько мужчин оказались заблокированы на лестнице — сверху и снизу видны языки пламени, помещение сильно задымлено. Один из них пытается сломать дверь.

"Мужики, сейчас точно задохнемся", — комментирует происходящее автор видео. Неизвестно, удалось ли им спастись, передает РИА Новости.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным Следственного комитета России, на данный момент подтверждена гибель 48 человек, десятки человек, в том числе дети, числятся пропавшими без вести.

Как сообщает НТВ, пожар вспыхнул, предположительно, на четвертом этаже здания. Огонь быстро стал распространяться. Как рассказывают очевидцы, началась давка. Люди пытались выбить двери, десятками забивались в лифты, хотя при пожаре они не должны работать. Лишь единицы возвращались, чтобы предупредить и вывести людей.

Ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения в ТЦ не сработали. В кинозалах не включили свет и не остановили сеансы. Взрослые и дети пробирались к выходу в кромешной тьме по узким коридорам. Многие двери и запасные выходы были заперты. Как сообщил вице-губернатор Владимир Чернов, во втором зале кинотеатра люди оказались в ловушке. Они звонили родным и кричали, что не могут открыть дверь.

Одна из посетительниц ТЦ рассказала, как они, бросив сумки и верхнюю одежду, спасались от огня: «Мы сидели в кинотеатре на четвертом этаже. В зал просто забежала женщина, закричала, что надо бежать. Все побежали, и мы с детьми тоже».

Многие из тех, кто находился в «Зимней вишне» в момент трагедии, подтверждают — ни сирены, ни оповещения по громкоговорителю не было. Тем не менее, поняв, что угроза реальна, большинство посетителей успели выбежать на улицу самостоятельно. Еще около 100 человек — в основном, дети — эвакуировали сотрудники МЧС.

Установить, что стало причиной пожара, предстоит следователям. По одной из версий, произошло короткое замыкание детской карусели, а потом пламя перекинулось на поролоновые батуты и шарики в детском бассейне. По другой версии, загорелся игровой автомат.

Но владельцы здания считают, что с техникой все было в полном порядке. А виновником пожара стал кто-то из детей — играл с зажигалкой или со спичками. Кстати, как сообщают местные СМИ, комплекс открылся всего 5 лет назад и пожарным надзором не проверялся, поскольку собственникам были предоставлены надзорные каникулы.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня возможны перемены. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вы будете душой компании. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День будет напряженным с самого утра. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Как узнать, что о вас известно "Фейсбуку"
журналисты,
Русская служба ВВС
Loading...