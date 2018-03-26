Телеканал НТВ опубликовал видео, в котором, предположительно, посетители ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пытаются спастись из горящего здания.
На кадрах видно, как несколько мужчин оказались заблокированы на лестнице — сверху и снизу видны языки пламени, помещение сильно задымлено. Один из них пытается сломать дверь.
"Мужики, сейчас точно задохнемся", — комментирует происходящее автор видео. Неизвестно, удалось ли им спастись, передает РИА Новости.
Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным Следственного комитета России, на данный момент подтверждена гибель 48 человек, десятки человек, в том числе дети, числятся пропавшими без вести.
Как сообщает НТВ, пожар вспыхнул, предположительно, на четвертом этаже здания. Огонь быстро стал распространяться. Как рассказывают очевидцы, началась давка. Люди пытались выбить двери, десятками забивались в лифты, хотя при пожаре они не должны работать. Лишь единицы возвращались, чтобы предупредить и вывести людей.
Одна из посетительниц ТЦ рассказала, как они, бросив сумки и верхнюю одежду, спасались от огня: «Мы сидели в кинотеатре на четвертом этаже. В зал просто забежала женщина, закричала, что надо бежать. Все побежали, и мы с детьми тоже».
Многие из тех, кто находился в «Зимней вишне» в момент трагедии, подтверждают — ни сирены, ни оповещения по громкоговорителю не было. Тем не менее, поняв, что угроза реальна, большинство посетителей успели выбежать на улицу самостоятельно. Еще около 100 человек — в основном, дети — эвакуировали сотрудники МЧС.
Установить, что стало причиной пожара, предстоит следователям. По одной из версий, произошло короткое замыкание детской карусели, а потом пламя перекинулось на поролоновые батуты и шарики в детском бассейне. По другой версии, загорелся игровой автомат.
Но владельцы здания считают, что с техникой все было в полном порядке. А виновником пожара стал кто-то из детей — играл с зажигалкой или со спичками. Кстати, как сообщают местные СМИ, комплекс открылся всего 5 лет назад и пожарным надзором не проверялся, поскольку собственникам были предоставлены надзорные каникулы.
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Русская служба ВВС