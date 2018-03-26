Желающие могут заявки на ипотечные кредиты по программе "Prima Casă"

Три банка начинают принимать сегодня заявки на ипотечные кредиты по программе "Prima Casă". Предоставляют займы Moldindconbank, Victoriabank и Moldova-Agroindbank.

Согласно условиям программы, кредит выдается с авансовым платежем в размере десяти процентов от суммы займа. Это в три раза меньше, чем по другим ипотечным проектам. Но если у получателя есть возможность, он может сделать более существенную предоплату. Так как гарантом в программе "Prima Casă" выступает государство, кредиты получателям выдаются без залога.



Участниками проекта, инициатором которого был премьер-министр Павел Филипа, могут стать граждане до 45 лет, официально работающие и не имеющие иной недвижимости или ипотечных кредитов.



Гарантийный фонд государства для программы "Prima Casă" составляет в нынешнем году 50 миллионов леев.