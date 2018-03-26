Николай Негру о планах Майи Санду поддержать Андрея Нэстасе: "Она предлагает “политического” кандидата, демагога"

Лидер партии Партии "Действие и Солидарность" (ПДС) Майя Санду совершит ошибку, если поддержит Андрея Нэстасе в предвыборной гонке за должность столичного градоначальника. Об этом он написал Николай Негру в Ziarului NAȚIONAL.

„К сожалению, „обязательства” по отношению к платфоре ДА Майи Санду преобладали над интересами кишиневцев. В то время как лидер ПДС нуждается в "солидарности", кишиневцам нужен хороший примар, способсный управлять Кишиневом. А она с прицелом на парламентские баталии, делаю какие-то элементарные расчеты, предлагает нам "политического" кандидата, в лучшем случае демагога, бывшего прокурора, перешедшего в бизнес, - считает Николай Негру.

Согласно автору, Майя Санду своим решением "предает" жителей столицы. „Также как и Дорин Киртоакэ, который был не способен отказаться от роли племянника и стать политиком, Майя Санду демонстрирует любительскую политику. Или она не является независимой в принятии решений? - задается вопросом Негру.

Подобную реакцию озвучил и политик Штефан Секэряну. ”Я понял, что для Санду важнее сведение счетов с Плахотнюком, которым занимается из тюрьмы Филат, чем судьба столицы. То есть, я убедился, что М. Санду не была и не является свободной! До свидания, Майя! За А. Нэстасе я не буду голосовать никогда! Я зря надеялся, что у тебя есть голова на плечах!" - написал Секэряну в своем блоге.