ЕС вступает в фазу усталости к процессу расширения, а так же в фазу финансовых ограничений из-за Брексита и приоритетов в области безопасности, а также незаконной миграции на Юге.
Поэтому, Молдова, как и Грузия, должна убедить Брюссель, с правдоподобными доказательствами, что заслуживает того, чтобы получить европейскую перспективу, так же, как и страны Западных Балкан, отмечает политолог Дионис Ченуша.
Поэтому, так же, как и Грузия, Молдова должна продвигать в одностороннем порядке ходатайство для европейской перспективы. Это, однако, контрастирует с невозможностью молдавских властей восстановить доверие в глазах ЕС, подчеркивает политолог.
По его мнению, несмотря на обеспокоенность по поводу „договоренностей” ради декабрьских выборов 2018 года, молдавские власти не понимают, что могли бы получить больше поддержки среди населения, если осуществили бы в полной мере реформы, согласованные с европейцами и требуемые гражданским обществом.
Он считает, что дополнительным доказательством серьезных обязательств в отношении реформ был бы отказ от искусственных инструментов продвижения европейской интеграции Молдовы, таких как инициатива „конституционализации” европейского вектора.
Любая искусственность в отношении повестки дня европейской интеграции отделяет страну от четкой европейской перспективы, считает политолог.
Он отмечает, что если не власть, то внепарламентская оппозиция обязана взять на себя идею одностороннего продвижения европейской перспективы для Республики Молдова, аналогично примеру Грузии.
Несмотря на то, что Молдова могла бы довольно легко присоединиться к процессу европейской интеграции Западных Балкан (размер, близость, способность поглощения европейского законодательства и др.), он заторможен из-за „захваченных” учреждений, местной коррупции и постоянного разрушения „социального контракта”, отмечает в заключении Дионис Ченуша.
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журналист