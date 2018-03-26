Самый активный вулкан в Европе Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 миллиметров в год, выяснили ученые.
Команда, возглавляемая исследователями из Британии, говорит, что за ситуацией нужно тщательно наблюдать, потому что в будущем движение Этны может привести к увеличению угрозы, исходящей от этого вулкана.
"Пока нет причин для тревоги, однако наблюдать необходимо, особенно если мы хотим заметить ускорение движения", - рассказал Би-би-си один из авторов исследования доктор Джон Мюррей.
Геолог британского Открытого университета Джон Мюррей провел почти полвека, изучая главный европейский вулкан. За это время он разместил сеть высокоточных GPS-станций вокруг горы, чтобы следить за ее поведением.
Эта аппаратура чувствительна к миллиметровым изменениям формы вулканического конуса. На основе данных, собранных за 11 лет, стало очевидно, что гора сдвигается на юго-восток, в направлении прибрежного города Джарре, находящегося примерно в 15 км от вулкана.
По сути Этна сползает вниз по очень пологому склону с наклоном всего в 1-3 градуса. Это происходит, поскольку гора располагается на платформе из хрупких, податливых осадочных отложений, пишет ВВС.
Команда доктора Мюррей провела лабораторные эксперименты, чтобы проиллюстрировать, как это работает. Ученые считают, что им впервые удалось непосредственно наблюдать сползание основания целого активного вулкана.
По человеческим меркам движение на 14 мм в год - то есть около 1,4 метра за сто лет - кажется ничтожным. Однако геологические исследования в других частях света показывают, что это может привести к разрушительным последствиям. Например, на склонах вулкана могут начаться оползни.
Мюррей и его коллеги подчеркивают, что подобные катаклизмы очень редки, и в критическую стадию ситуация может войти через несколько столетий, а то и тысячелетий.
Кроме того, нет никаких свидетельств, что именно это произойдет с Этной. Местные жители не должны тревожиться, подчеркивают ученые.
Ученые понимают, что вулканическая активность Этны может усилиться из-за движения магмы, которая изменяет форму горы. Чтобы получить точные данные о таких изменениях, ученым придется учитывать также и скольжение вулкана.
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