Пломбировать ямы на дорогах и улицах столицы начнут сразу после таяния снега. Всего планируется залатать почти 600 участков площадью около 900 тысяч квадратных метров.
"Я особо выделил секторы, микрорайоны и дворы жилых домов, которым в последние годы действительно уделялось меньше внимания. Мы намерены заняться этими участками серьезно", - сказал глава Генуправления транспорта Виталие Бутучел.
Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду потребовала провести ямочный ремонт качествено, чтобы более одного раза латки класть не пришлось.
"Важно, чтобы ремонт был долговечным. Если есть возможность - использовать технологию заливки и прессования асфальта, для прочности. По крайней мере необходимо устранить огромные ямы на прилегающих улицах", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.
Таяние снега и дожди грозят наводнениями. Сильвия Раду предупредила чиновников, что к такой ситуации следует быть готовыми.
"Очень прошу обратить внимание ливневую канализацию. Попытайтесь прочистить ее там, где это возможно, чтобы максимально избежать наводнений. Если требуется дополнительное оборудование, попробуйте его найти. Специализированное оборудование есть и в Апэ-Канал", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.
И.о. мэра также сообщила, что 31 марта столичные службы и общественные организации проведут в Кишиневе генеральную пасхальную уборку.
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