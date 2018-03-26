В столичном пригороде под колесами автомобиля погиб трехлетний ребенок

В столичном пригороде Трушены под колесами автомобиля погиб трехлетний ребенок. Он выбежал на проезжую часть, когда его бабушка отвлеклась на разговор.

"Я переходила дорогу и увидела ребенка. Он был один. Кто-то забеспокоился, что малыш на дороге без присмотра. А потом раздался женский крик".



"Я шла вниз по дороге, люди стояли на остановке, и в какой-то момент ребенок выбежал прямо под машину".



Водитель автомобиля, совершивший наезд, немедленно отвез малыша и его бабушку в Больницу скорой помощи, но спасти жизнь ребенка не удалось.



"В момент ДТП бабушка ребенка была на расстоянии 20 метров от него. Сейчас она в состоянии шока и не способна отвечать на вопросы", - сказал следователь Николай Бунибалта.



В отношении 40-летнего водителя - также жителя Трушен - возбуждено уголовное дело.



Родители погибшего малыша находятся на заработках за границей.





