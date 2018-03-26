Реформа Нацармии начнется будущей осенью

Реформа Нацармии начнется будущей осенью. Об этом сообщил министр обороны Евгений Стурза. Он пояснил, что число призывников-срочников начнут сокращать, а количество контрактников вырастет.

"Я хочу, чтобы наступило время, когда в армию будут приходить люди с хорошими навыками, из которых можно будет выбирать. Мы впервые начали приобретать боеприпасы, оружие и технику. Это первый шаг, и через год мы существенно изменим нашу армию", - сказал министр обороны Евгений Стурза.



По словам Евгения Стурзы, начиная с будущего года зарплаты военнослужащих-контрактников заметно вырастут. Также их начнут обеспечивать служебными квартирами.



"К июню мы запустим большой проект частно-государственного партнерства по строительству ведомственныого жилья для военнослужащих. Также будут закончены работы, начатые в воинских частях. Я говорю о казармах и душевых, а также спортивном центре, который простаивал 27 лет. Там, к слову, появится бассейн", - сказал министр обороны Евгений Стурза.



Как уверен бывший министр обороны Виталий Маринуцэ, для модернизации армии важна не только финансовая поддержка, но и политическая.



"Когда политическая поддержка, то и деньги находятся. У нашей армии хороший потенциал. Убежден, при наличии политической поддержки и воли, а также при соответствующем финансировании наша армия станет выглядеть намного лучше", - сказал бывший министр обороны Виталий Маринуцэ.



О переводе национальной армии на контрактную основу сообщил председатель Демпартии Влад Плахотнюк. По его словам, реформа вооруженных сил позволит модернизировать армию по современным стандартам.





