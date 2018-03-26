Все пропускные пункты на границе работают в обычном режиме

КПП паромного типа „Косэуць” и местный пропускной пункт „Исерлия” (в рамках Отделения Пограничной полиции „Троицкое”) возобновили свою работу.

Первый из них был закрыт из-за повышения уровня воды в Днестре, а погранпункт „Исерлия” – из-за блокирования подъездных дорог на территории Украины, напоминает IPN.



Пограничная полиция отмечает, что все пограничные пункты, как на границе с Украиной, так и на границе с Румынией, работают в обычном режиме.