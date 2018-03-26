Сотрудники торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, в результате пожара в котором погибли несколько десятков человек, обманули молодых людей, которые пытались спасти детей, сообщает RT со ссылкой на девушку одного из них.
"Я видела, как парни выносили маленьких детей. У моего молодого человека шок. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники "Зимней вишни" сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос (чтобы не отравиться угарным газом). Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей!" — цитирует сообщение РИА Новости.
В Кемеровской области со вторника объявят трехдневный траур. Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев позвонить в следствие и рассказать, кто что видел и знает о случившемся.
"В связи с появлением в социальных сетях и СМИ множества публикаций и постов о происходивших в момент пожара событиях, СК РФ призывает всех потерпевших, свидетелей и очевидцев этой страшной трагедии, кто обладает какой-либо информаций об обстоятельствах пожара и эвакуации людей, обратиться в следственные органы", — сказано в релизе.
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