Поставщик объявил об отключениях воды в столице

Потребители, проживающие в домах №№ 8–16 (включая номера с дробью) по улице Албишоара, с 09:00 вторника, 27 марта, до 09:00 следующего дня, останутся без водопроводной воды.

Как сообщает АО „Apă-Canal Chişinău”, отключения связаны с необходимостью выполнения плановых работ, передаёт IPN.

Также во вторник, с 09.00 и 14.00, останутся без воды и потребители, проживающие в доме № 4/1 по улице Садовяну. Причиной отключения являются предстоящие работы по замене части водопровода на водоподъёмной насосной станции на улице Садовяну, 4/1. В этом же временном интервале воды на будет в домах №№ 67/1, 67/2 и 69 по бульвару Дачия. В связи с проведением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, воможно прекращение электроснабжения, которое повлечёт за собой приостановку подачи воды по указанным адресам.



Отключения воды запланированы и на бульваре Дачия, в домах №№ 60 (включая номера с дробью) и 65–87. Водоснабжение будет приостановлено ​​и на улицах Плопилор; Авиаторилор; Навигаторилор; Астронауцилор; Кристофор Колумб; Отопень; В. Чкалов; Пэшунилор; Г. Кучеряну; Змеурей; Имашулуй; в переулке Имашулуй; В. Зарзар; в переулке В. Зарзар; Музелор; Ал. Болдур; Бэчоий Ной; в переулке Бэчоий Ной; в переулке Ревака; Н. Зелински. Отключения запланированы на период с 09.00 до 18.00, когда будут выполняться работы по замене клапанов диаметром 250 мм в доме № 776 по улице Мунчешть.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.