Две лыжницы погибли под лавиной во французских Альпах

Во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы. Об этом сообщает радиостанция France Bleu в понедельник, 26 марта.

Отмечается, что лавина сошла в воскресенье в 16:45 по местному времени. Погибли две француженки 57 и 58 лет, а сопровождавшему их мужчине удалось спастись.

Во время схода лавины лыжники находились на высоте около трех тысяч метров, передает korrespondent.net.