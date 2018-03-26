СМИ: в ЕС заговорили о разделении Google из-за монополии

Европейский союз обеспокоен монопольным положением компании Google на рынке и не исключает, что ее могут разделить на более мелкие фирмы. Об этом заявил еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, пишет The Telegraph.

"Я считаю, что важно оставить этот вопрос открытым и сохранить в повестке дня", - ответила Вестагер на вопрос, является ли единственным решением к доминирующему положению Google разделение компании. Еврокомиссар добавила, что ЕС доказал доминирование компании в сфере поисковых услуг и обнаружил, что фирма злоупотребляет этим положением с целью продвижения себя и ослабления конкурентов.

Ранее в США началось полномасштабное расследование относительно работы Google Inc., в ходе которого будет выяснено, не нарушает ли компания права потребителей и антимонопольное законодательство, отмечает korrespondent.net.