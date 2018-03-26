Охранник рассказал, что в "Зимней вишне" не работали пожарные гидранты

Один из охранников торгового центра "Зимняя вишня" рассказал, что при возникновении огня пожарная сигнализация не сработала: не включились гидранты. Очевидцы также рассказывают, что не слышали звонка пожарной тревоги. Из-за этого некоторые думали, что тревога – учебная. Лифты, которые должны отключиться во время пожара, наоборот, работали.

Охранник рассказал, что за пять минут до пожара он проходил игровую зону. По его словам, в тот момент аниматоры и гости готовили столики. В игровой зоне что-то отмечали, рассказал охранник. Он уверенно добавил, что видел зажженные свечи.

Версий причин пожара много. В кемеровской администрации считают, что это был поджог в батутной комнате. Также среди версий — неисправность электропроводки. Возможно, имели место нарушения при монтаже и обслуживании электросетей. Сети могли не выдержать повышенной нагрузки или не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона на 4 этаже, где находится детский развлекательный центр. Огонь мог вспыхнуть в одном из кинозалов. В нарушение всех правил двери в кинозалах были плотно закрыты, пишет vesti.ru

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, большинство из них с отравлением угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.

Более 660 спасателей ведут работы на месте ЧП, идет проливка здания. Всего в тушении пожара задействовано 104 единицы техники. Спасатели работают на четвертом этаже, где как раз и был эпицентр возгорания. Обследованы два кинозала, третий пока остается недоступным для пожарных.