Левый французский политик Стефан Пуссье был арестован за сообщения в Twitter, в которых он радовался гибели полицейского, обменявшего себя на заложников в супермаркете города Треб на прошлой неделе.
Как сообщает AFP, полиция арестовала Пуссье в его доме в городе Дивес-сюр-Мер на северо-западе Франции в воскресенье после того, как он написал два сообщения о смерти полковника Арно Бельтрама.
"Каждый раз, когда застрелят полицейского ... Я думаю о своем друге Реми Фрейссе", - написал Пуссье, имея в виду активиста по защите окружающей среды, убитого полицейской шумовой гранатой во время акции протеста 2014 года.
"И на этот раз это был полковник, прекрасно! Кроме того, это означает, что на одного избирателя Макрона стало меньше", - добавил он.
Задержанному политику грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч евро, передает korrespondent.net.
23 марта произошла серия нападений в департаменте Од на юге Франции. Выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим ранил водителя автомобиля и убил его пассажира. Затем он отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
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журналист