Девушка оригинально сообщила о своей беременности отцу ребенка

Соцсети обсуждают автовладельца в Мелитополе, который, вероятно, скоро станет папой.

Вероятно, мужчина перестал отвечать на звонки, и девушка не придумала ничего лучше, чем сообщить ему о радостной новости, оставив "сообщение" прямо на автомобиле, пишет УНИАН.



Обрадовался или нет водитель машины будущему отцовству, неизвестно, а вот то, что ему предстоит внеплановый визит на СТО на покраску кузова, это факт.



