Улыбающийся пес разоблачил наркоторговца и стал звездой интернета

23 марта в бразильском муниципалитете Татуи задержали 22-летнего торговца марихуаной. Он пытался сбежать и выбросить наркотики, но благодаря полицейской собаке улики были собраны.

Этот инцидент не стал бы ничем примечателен, если бы не фото той самой собаки в отчете для прессы. Из-за "улыбки" собаки это фото публикуют сайты и пользователи соцсетей во всем мире, восхищаясь "хорошим мальчиком", пишет УНИАН.

В полиции рассказали, что бельгийская овчарка Макс всегда был "экстравертом". На работу в полиции его взяли из приюта.





