Инстаграм перестанет самостоятельно обновлять ленту постов

Суть изменения заключается в том, что если сейчас лента обновляется автоматически, то в будущем для этого будет кнопка «Новые посты», нажав на которую пользователь сможет обновить ленту, а не нажав - продолжить смотреть контент, на котором остановился в ранее, сообщается в официальном блоге социальной сети.

"Сегодня мы запустили тест кнопки "Новые посты", которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту.

Если вы нажмете на эту кнопку - вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете - продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты", - говорится в сообщении.

Также разработчики решили внести еще одно изменение, по которому недавно опубликованные посты будут показываться выше, пишет УНИАН.

"Это сделано для того, чтобы ваша лента новостей оставалась всегда актуальной", - отметили в соцсети.

От хронологической ленты соцсеть отказалась в 2016 году, заменив ее альтернативным алгоритмом: старые посты отображались в ленте вперемешку с новыми, а фотографии некоторых пользователей и вовсе оставались незамеченными. Это не понравилось пользователям и вызвало многочисленные жалобы.





