В Египте застрелили шестерых организаторов теракта в Александрии

Египетские власти заявили, что убили шестерых организаторов взрыва автомобиля в Александрии, прогремевшего накануне президентских выборов. Об этом сообщает Aljazeera.

"Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки Братья-мусульмане, что привело к смерти шести человек", - говорится в сообщении.

24 марта, за два дня до президентских выборов в Египте, в Александрии взорвался заминированный автомобиль возле гостиницы Tolip. Погибли два человека – полицейский и водитель такси. Еще четыре человека получили ранения, напоминает korrespondent.net.