Опубликовано видео повторного возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Коптер заснял повторное загорание крыши четырехэтажного торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где в результате пожара погибли, по последним данным, 64 человека.

Пожар в "Зимней вишне" возник вчера, 25 марта. В результате инцидента погибли 64 человека, около 50 пострадали, более 10 считаются пропавшими без вести, пишет ren.tv

Ранее 19-летняя жительница Кемерова сообщила, как ее друзья спасали детей из горящего здания. Она рассказала RT, что огонь, вспыхнувший на четвертом этаже здания, стремительно распространялся, а посетители кинотеатра попали в "огненную ловушку", так как двери оказались заблокированы. девушка призналась, что во время страшного пожара в ТРЦ находились ее парень и его приятель.