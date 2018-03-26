Министр иностранных дел посетит с визитом ОАЭ

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский 26-29 марта совершит рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты, где обсудит вопросы расширения двусторонних отношений с официальными лицами этой страны.

В программу визита включены двусторонние встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества шейхом Абдаллой бен Зайедом аль-Нахайяном, министром экономики Султаном бен Саидом аль-Мансури, генеральным директором Торгово-промышленной палаты Абу-Даби Мохамедом Хелалом аль-Мухайри и др.

Дискуссии будут сосредоточены на аспектах расширения политического диалога между странами, наращивании торговых, экономических, культурных, правовых отношений и т. д. Во время встреч также будет рассматриваться повестка дня молдавско-эмиратского бизнес-форума, который состоится 9-10 мая в Дубае, передает Молдпрес.

Дипломатические отношения между Молдовой и Объединенными Арабскими Эмиратами установлены 21 декабря 1995 года. Аккредитация первого посла Республики Молдова в ОАЭ состоялась 18 марта 2003 года по совместительству в Анкаре. ОАЭ выстраивает отношения с Республикой Молдова через свое посольство в Киеве.